Investorid: Merko tulemused olid imelised, aga Nordecon tekitab ebakindlust

Investor Elmo Somelari sõnul on "Merko tulemused vôrreldes Nordeconiga teiselt planeedilt ja nende peale paistab päike." Foto: Eiko Kink

Kahte Tallinna börsi ehitusettevõtet võrreldes jäi investoritele silma see, et Merko on suutnud turu nõudlust enda kasvuks ära kasutada, kuid Nordecon teeb ettevaatlikuks. Ühe suurinvestori sõnul pole vaja veel alla anda.

Investorid, kes Äripäevale tulemusi kommenteerisid, ütlesid kui ühest suust, et Merko tulemused olid igati tublid. Ligi 15 000eurost aktsiapositsiooni omava Arno Hirtentreu sõnul olid Merko tulemused ootuspärased. "Merko on hetkel tugevalt positsioneeritud eluasemeturul, mis on andnud neile hea positsiooni," sõnas ta.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099