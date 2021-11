Inflatsioonihirm raputab võlakirjaturgu

USAs on inflatsioon kiirenenud, mis on andnud hoogu võlakirjade hinnalangusele. Foto: Reuters/Scanpix

USA riigivõlakirjade tootlus on pärast kõrget oktoobrikuu inflatsiooninäitajat kiiresti tõusnud, vahendab Bloomberg.

Ühendriikide 5aastaste võlakirjade hind langes kõige kiiremini, sest kardetakse, et kõrge inflatsioon sunnib Föderaalreservi oodatust varem intressimäärasid tõstma. Pikema- ja lühiajalisemate võlakirjade tootluste vahe on vähenenud madalaima tasemeni alates 2020. aasta märtsist, sest kardetakse, et rahapoliitika karmistamine võib majanduse taastumist takistama hakata.

