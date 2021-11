Uus koroonatüvi hirmutab nii Euroopat kui globaalseid turge

Turud reageerivad Lõuna-Aafrika uue koroonatüve ohule valuliselt. Foto: Reuters/Scanpix

Turud on täna uue koroonaviiruse tüve tõttu ärevusse aetud – Euroopa aktsiad on teinud suurima kukkumise alates 2020. aasta veebruarist ja COVID-19 turukrahhist, vahendab Reuters.

Stoxx 600 indeks on 2,9% languses, S&P 500 futuurid on langenud 1,7%, Nasdaq 100 futuurid 1,1%. Reisimise ja vaba aja aktsiaindeks SXTP on langenud täna üle 6%, nii madalal oli see indeks viimati veebruaris.

