Päikesepaneelide paigutamine kodule toob aktsiatega sarnase tootluse

Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhi Andres Meesaku sõnul koguneb kodusel tootjal suve jooksul piisavalt krediiti võrku müümisega, mis katab ära ka talvekuude elektritarbimise. Foto: Liis Treimann

Ekspertide sõnul on kodumajapidamises paigaldatud paneelide tasuvusaeg lühenenud märgatavalt ning kõrge elektri hind võib tuua aastate jooksul suure kokkuhoiu.

Käesolev aasta on silma paistnud hüppeliselt kallinenud elektri hinna poolest ning sellest tulenevalt võivad olla kõrgemad ka kodumajapidamiste elektriarved. Seetõttu võib olla mõistlik vaadata just päikesepaneelide poole, mida oma kodu katusele või maalapile paigaldada, et elektrikuludelt kokku hoida. Kui uskuda eksperte, siis ei tule enam madal elektri hind tagasi ning sellest tulenevalt võib paneelide tasuvusaeg lüheneda ligi poole võrra.

