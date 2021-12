Elektrilevi püstihädas: päikesepargi liitumine võib aega võtta aastaid

Elektrilevi juht Mihkel Härm möönab, et ajad liitumistel venivad, kuid paljuski objektiivsetel põhjustel. Foto: Andras Kralla

Riigile kuuluva jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi töö on allapoole igasugust arvestust – igasuguse liitumise valmimine võtab aega aasta kuni kolm, kritiseeris taastuvenergia ettevõtte Sunly juht Priit Lepasepp Äripäeva raadio saates "Kuum tool".

Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juht Andres Meesak ütles Äripäeva energiakonverentsil, et jaotusvõrk on sisuliselt tootmisvõimsust täis. „Groteskne on see, et meil on energiatõhususe direktiiv hoonetel, kõik uued hooned peaksid olema liginullenergia- või nullenergiahooned, neile on katusele projekteeritud päikesepaneelid, aga kui esitada võrguliitumise taotlus, siis selle tootjaliitumise – räägime korterelamust – menetlemine võtab aega kuid, kauem kui ehitusloa menetlemine kohalikus omavalitsuses,“ kirjeldas ta.

