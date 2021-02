Isiklik päikesejaam ei pruugi loodetud tulu tuua

Päikesepaneelid paigaldanud Toomas Kärneri elektrikulu on aastases lõikes puhas null, kuid tehtud investeeringu tegeliku tasuvuse üle ta pead ei murra. Foto: Liis Treimann

Oma kodu katusel päikeseenergiat tootvad inimesed räägivad kui ühest suust, et otsus paneelid paigaldada on hea investeering rohelisse tulevikku. Tegelik tasuvus on eksperdi hinnangul küsitav.

Elektritehnoloogia asjatundja Toomas Kärner paigaldas päikesepaneelid eelmisel suvel oma maja katusele eesmärgiga ise tarbida ära kogu katusel toodetud elekter ja säästa nii elektri ostult. Kogu protsess läks üpris lihtsalt ja kiirelt. Olles ise elektri asjatundja, tegi ta ka paigaldustöö ettevalmistuse ning kaabeldused ise, hoides sellelt raha kokku. Spetsialistid paigaldasid paneele 1,5 päeva ning kokku võttis protsess kuni oma elektri tootmise alustamiseni aega paar kuud.