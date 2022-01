Euroopa aktsiaturud rallisid järjekordse rekordini

Aasta algab kurjakuulutavalt, tuleb hoida ühte ja selg sirge

Suheldes agressiivse idanaabriga tuleb Lääne demokraatlikel riikidel säilitada ühtsus ja meelekindlus. Meie parim talitlusviis on seista enesekindlana selles rivis ja pingutada selle rivi säilimise nimel, kinnitada Venemaale, et meie heidutus on tõsine, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

