Powell: vajadusel tõstame intressimäärasid agressiivsemalt

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: GRAEME JENNINGS

Föderaalreservi esimees Jerome Powell esines täna Kongressi ees ja ütles, et kui inflatsioon püsib kiire, siis keskpank on valmis tõstma intressimäärasid agressiivsemalt kui plaanitud, vahendab Yahoo Finance.

Powell tõdes, et kiire inflatsioon on suure nõudluse ja piiratud pakkumise kombinatsioon. Lisades, et keskpank saab mõjutada ainult nõudluse poolt, tõstes intressimäärasid ja muutes laenuraha kallimaks.

