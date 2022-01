Venemaa aktsiaturud kukkusid karuturule

Moskva börs. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa rubla on dollarisse viimasel ajal tublisti odavnenud, kolmapäeval langesid Venemaa aktsiaindeksid suisa karuturule.

Kreml teatas eile, et majandusstabiilsuse säilitamiseks võetakse ette erinevad meetmed. Venemaa erinevad varad on viimastel nädalatel tublisti langenud ning turgudel on volatiilsus kasvanud, sest kardetakse, et riik võib sõjaväega Ukraina piiri ületada.

