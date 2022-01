Mihkel Nestor: ebanormaalsusest saab valulik normaalsus

Finantsturud näivad ennustavat, et Euroopa pikaleveninud eksperiment negatiivsete intressimääradega on lõppemas. Seda, kas tõesti, ja milline on selle mõju majandusele, analüüsib SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

