Kuulus kriisiennustaja: aktsiate, võlakirjade ja kinnisvaraturu krahh on alanud

Investeerimisfirma GMO kaasasutaja Jeremy Grantham. Foto: Nicholas Roberts, Reuters/Scanpix

Kuulus investor Jeremy Grantham, kes on ennustanud viimaste kümnendite turgude mulle, ütles, et ajalooline aktsiahindade krahh on juba käimas ning Föderaalreserv ei suuda pea 50protsendilist kukkumist peatada, vahendab Bloomberg.

Neljapäeval tehtud postituses ütles varahaldusfirma GMO kaasasutaja Grantham, et USA aktsiaturud on “supermullis” ning sarnane olukord on viimase sajandi jooksul olnud vaid kolmel korral – nendeks olid 1929. aasta, 2000. aasta ja 2008. aasta finantskriis. Ta on kindel, et praegune mull lõhkeb, mis saadab indeksid tagasi statistilistelt normaalsete tasemeteni, ehk isegi madalamale.

