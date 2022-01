Cleveron müüb oksjonil oma aktsiaid

Cleveroni asutajad Arno Kütt ja Peep Kuld (paremal). Foto: Andras Kralla

Cleveroni kaasasutaja Peep Kuld teatas LHV foorumis, et on vaja Cleveroni jagunemise tõttu 25 ettevõtte omanduses olevat aktsiat maha müüa. Alghinnaks on määratud 500 eurot.

Kuld rääkis, et formaalsuse mõttes on kõige lihtsam Cleveroni omanduses olevat aktsiat maha müüa, mitte hakata neid tühistama, sest see on aeganõudev protsess. Kuna LHV foorumis on ka varem Cleveroni aktsiatega kaubeldud, siis otsustati oksjon seal korraldada.

