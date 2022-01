Keskpanga kohtumine pani turud langema

Wall Streeti tänavasilt. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi otsuse valguses võttis USA börs peale hommikust tõusu suuna alla, vahendab Yahoo Finance.

Aasta esimesel kohtumisel otsustasid keskpanga ametnikud ühehäälselt, et hetkel jäetakse intressimäärad veel nullilähedaseks. Anti mõista, et tahetakse esmalt lõpetada keskpanga pandeemiaajastu varaostupoliitika. FOMC kinnitas, et rahatrükk lõppeb märtsi alguses, mis vihjab, et intressimäärade tõstmine võib aset leida juba kuu nädala pärast.

