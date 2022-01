Šiauliu Bankas ostab ootamatult oma aktsiaid tagasi

Disney toob Eestisse oma voogedastusteenuse

The Walt Disney Company voogedastusteenus Disney+ on alates suvest kättesaadav 42 uues riigis ja 11 territooriumil. Uute turgude hulgas on ka Eesti ja ülejäänud Baltikum.

