USAst oodatakse signaali intressimäära tõusuks

USA Föderaalreservi kohtumine lõppeb kolmapäeva õhtul. Siis peaks selguma, mis kokkuleppele jõuti. Foto: Reuters/Scanpix

USA Föderaalreservilt oodatakse kolmapäeval signaali, et nad on valmis tõstma intressimäära juba märtsikuus, kui toimub järgmine kohtumine. See aga võib negatiivselt mõjutada Aasia turgude taastumist.

USA Föderaalreservilt oodatakse täna lõppeva kohtumise järel signaali, et nad on valmis tõstma intressimäära juba märtsis, ning ka teisi rahapoliitika suuremaid muutuseid, vahendab CNBC. Teisipäeval alanud Föderaalreservi kohtumiselt oodatakse kindlust, et keskpank hakkab võitlema kiirenenud inflatsiooniga. Hoolimata korrektsiooni sattunud aktsiaturust usub Bank of America USA lühiajaliste intresside strateeg Mark Cabana, et juba märtsis tõstetakse intressimäär nullist kõrgemale.

