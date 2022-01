Apple tegi viimases kvartalis rekordilise käibe

30aastane metalliettevõte Scanweld: kliendiga tähtaegade ja kvaliteedi üle ei tingita

Torustike ja seadmete valmistamise ning paigaldamisega tegelev Scanweld AS asutati aasta pärast Eesti iseseisvuse taastamist. Tänavu 30. tegevusaastat tähistav ettevõte omab laialdasi kogemusi erinevates tööstusvaldkondades ning on uue suunana astumas militaarsektorisse. Scanweldi edu üks võtmeid on kindlasti põhimõte, et mida ollakse lubatud, seda klient peab ka saama.

