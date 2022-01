Lolli peaga võetud kasum läks mulle maksma 100 000 eurot

Apple on minu portfellis näidanud läbi aastate väga head tootlust, julgelt üle 1000protsendist, aga ikkagi olen ma oma rumalate kasumivõtmistega jäänud ilma mitmekordsetest tootlustest, mis on mulle viimaste arvutuste järgi läinud maksma 100 000 euro jagu saamata jäänud tulu. See on viiendik minu tänasest portfellist.