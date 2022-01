Ryanair: Lufthansa „kummituslendudele“ on lihtne lahendus

Euroopa Liidu lennujaamades kehtiv slottide ehk kindlate õhkutõusmis- ja maandumisaegade reeglistik on tekitanud olukorra, kus miljardeid riigiabi saanud Lufthansa on valmis sel talvel tegema 18 000 inimtühja "kummituslendu" lihtsalt selleks, et nad ei kaotaks oma lennuaegu konkureerivatele odavlennufirmadele. See on Ryanairi taolised ettevõtted mõistagi täiesti marru ajanud.