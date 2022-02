PRFoods müüb kahjumliku Soome äri

PRFoodsi juht Indrek Kasela. Foto: Liis Treimann

PRFoods teatas, et müüb oma kahjumliku Soome äri, selgub börsiteatest.

PRFoodsi tütarettevõte Saaremaa Kala AS müüb Heimon Kala Oy aktsiad Soome ettevõttele Nordic Fish Oy. Nordic Fish on Soome ühe suurima kalakasvatusfirma Nordic Troupt Ab emafirma ning kuulub Hukkaneni perekonnale ja Kalaneuvos Oy-le, mis on omakorda Soome üks suurimaid ja tuntumaid kalatööstusettevõtteid.

