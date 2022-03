Krüptot tabanud uus moeröögatus on kui isesõitev auto

Krüptomaailmas on uus moeröögatus igas kvartalis. Seekord on selleks DAO. Foto: Reuters/Scanpix

Võõralt kõlav DAO kujutab endast investeerimis­fondi, kuhu investor saab end krüptovarade eest sisse osta ning selle tootlusest osa saada.

DAO (Decentralised autonomous organization) ehk detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon on paras suutäis! Lühidalt öeldes on DAO digitaalne koostöövorm, mille funktsioonid on matemaatilisel kujul automatiseeritud. Selle abil saab muu hulgas korraldada ühisrahastust või väljastada laene. DAO toimimise strateegia üle otsustamine toimub demokraatlikult. Kuidas nii?

