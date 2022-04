Analüütikud kärpisid autotööstuse väljavaadet

Volkswagen ootab sellelt aastalt 5–10% suurust kasvu autode kohaletoimetamises, kuid sõda võib seda prognoosi veel mõjutada. Foto: Reuters/Scanpix

Prognooside kohaselt väheneb Euroopas autode tootmine 9%, kuna nähakse probleeme võtmetähtsusega toorainete saadavuses.

Analüütikud on kärpinud autotööstuse järgmise kahe aasta tootmise prognoose Ukrainas toimuva sõja ja Venemaale seatud sanktsioonide tõttu, vahendab CNBC. Mitu autotehast on Ida-Euroopas uksed sulgenud, kuid mõni on siiski Ukrainas veel tootmas.

