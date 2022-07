Cleveroni robotkulleritest saavad toidukullerid

Tehisintellekt ehk kratid aitavad Eestis üha enam ka transpordi valdkonnas

Eestis on tehisintellektil põhinevate tarkvaraliste algoritmide ehk krattide abil automatiseeritud mitmeid protsesse, mis on aidanud tõsta eri teenuste kvaliteeti, muuta nende osutamist personaalsemaks ja riigi puhul vähendada bürokraatiat. Samas on senised katsetused olnud pigem lihtsamad – digipöördeks on vaja muuta ka keerulisemaid protsesse. Mis kratid tegutsevad logistikas ja transpordis?