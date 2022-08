Juuli Balti börsil: aastatagusest tehingute mahust alles vaid pool

Baltika kaasab raha ja läheb uutele turgudele

Teises kvartalis kahjumi teeninud Baltika juht Brigitta Kippak rääkis, et ettevõte plaanib lisaraha kaasata. "Me ei oota, et keegi tuleb meile raha pakkuma, aga valmistame ette," rääkis ta. Lisaks kõneles ta ettevõtte plaanidest kasumisse jõuda ning kahjumlike äride sulgemisest, samuti uutele turgudele laienemisest.