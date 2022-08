Nafta odavnes tänase OPECi kohtumise eel

LHV analüütik näeb, et oodatakse majanudslangust ja üldist nõudluse vähenemist, mis hinda mõjutab. Foto: Reuters/Scanpix

Täna kohtub naftat eksportivate riikide liidu (OPEC) laiendatud koosseis, et arutada nafta tootmise üle. Nafta hind on viimastel päevadel kohtumise ootuses langenud.

Kauplejad ootavad täna toimuva OPEC+ kohtumise järgset teadet, et näha kas otsustatakse tootmist suurendada või hoopis vähendada. USA WTI toornafta futuurid on täna langenus 0,9% ning kauplevad 93,6 dollari juures barreli kohta. Viie päevaga on nafta hind odavnenud 4,8%. Euroopa Brenti toornafta futuurid on täna odavnenud 1% ning kauplevad 99,56 dollari juures.

