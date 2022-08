Microni pessimistlik prognoos tõi USA turgudele languse

Nvidia pettumuse valmistanud prognoos pani aktsia kiiresti kukkuma

Nvidia teise kvartali käibeprognoos jäi ootustele miljardi dollariga alla, mis valmistas investoritele negatiivse üllatuse. See on järjekordne tõend selle kohta, et nõudlus elektroonika osade järele on pärast kaks aastat kestnud buumi jahenemas.