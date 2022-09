Taavi Pertman langes esimese investeeringuga kohe petturite küüsi

Euroopa suurim pank soovitab investoritel Euroopa aktsiaid vältida

HSBC privaatpanganduse ja varahalduse globaalne investeerimisjuht Willem Sels leiab, et investorid peaksid vältima Euroopa aktsiate otsimist, kuna energiakriisi tõttu on riski ja tulu suhe on liiga suur. Blackrocki investeerimisjuht Nigel Bolton näeb energiakriisis aga võimalusi.

