Eksperdid heitsid investorite lemmiku dollari üle parda

Peeter Koppel avab võimalusi, kuidas investor saab dollari liikumisele panustada. Foto: Raul Mee

Paljude investorite jaoks on sel aastal olnud üllatuslikult parim investeering dollar, kuid nüüdseks on eksperdid selle oma lemmikute seast maha kriipsutanud.

Mitu tuntud investorit eesotsas Jaak Roosaare ja kaupleja Markus Tammega on öelnud, et selle aasta üks parimaid investeeringuid on olnud dollar. Roosaare portfelli on viimase aja suuremast kukkumisest päästnud just dollari kallinemine. Ta on panustanud turgudele läbi euro-dollari võimenduse ehk on võtnud eurodes laenu ning ostnud selle eest dollaris kauplevaid aktsiaid.

