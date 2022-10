Amazon valmistub jõuludeks palgates 150 000 hooajatöötajat

Metseen Rain Tamm: meil on madalad maksud, toetage enda meelisvaldkonda

Eestis on maksukoormus mõistlikult madal ja see on hea – mitte sellepärast, et jõle lahe on, et jääb natukene rohkem raha üle, vaid et sisuliselt on antud vabad käed, mida veel saaks erinevates valdkondades ära teha, rääkis saates investeerimispankur, kultuurivedaja ja -toetaja Rain Tamm.

