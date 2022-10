Täna algab Tallinna börsil uue IPO märkimine

J. Molner ASi asutaja ja tegevjuht Jason Grenfell-Gardner. Foto: The J. Molner Company

Eesti ravimifirma J. Molner AS alustab täna kell 10 aktsiate esmast avalikku pakkumist First Northil. Pakkumise kogumaht on ligikaudu 1 miljon eurot ning aktsiate viimane märkmispäev on 4. november.

Avalikult pakutakse kuni 123 152 Molneri aktsiat. Juhul kui huvi pakkumise vastu on suur, on emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 147 783 aktsiani.

