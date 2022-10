Majandusraskustes vaevlev Hiina võib hakata välisvaenlast otsima

Äsja oma kolmandaks ametiajaks tagasi valitud Xi Jinping võib hakata rohkem keskenduma välisvaenlaste otsimisele, et rahva pahameel enda pealt minema juhtida, kui riigi majandust korda ei suudeta saada. Foto: SIPA/Scanpix

"Ma arvan, et riskid on hetkel liiga suured," leiab välispoliitika ekspert Rüüt Kaljula Hiina ettevõtetesse investeerimisest rääkides. Kui poliitiline risk on seal alati olnud ja nüüdseks on lisandud ka majanduslik risk, mistõttu Kaljula ise vaataks pigem teiste turgude poole, nagu Jaapan, Lõuna-Korea, Taiwan, mis on end juba välismaailmale avanud.

Hiina majandus on keerulises seisus – riigis on kinnisvaraturu kriis, paljud suuremad kinnisvaraettevõtted on ennast lõhki laenanud ja pole suutnud arendusi lõpuni viia, tõdeb Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur Rüüt Kaljula. See on viinud ka selleni, et osa inimesi on keeldunud laenu tagasimaksetest, kuna nad pole kortereid kätte saanud.

