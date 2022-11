Eksperdid nimetavad aktsiad, kuhu praegu investeerivad

Swedbanki vanemmaakler näeb potentsiaali Meta aktsias ning ka kiibisektoris. Foto: Erakogu

USA tehnoloogiagigantide kolmas kvartal oli küll pigem kehv, kuid tuntud investor Taavi Ilves on leidnud kaks aktsiat, mida ta kogu languse aja on ostnud. Potentsiaali nähakse veel mitmel ettevõttel.

Investori ja finantsblogija Taavi Ilvese sõnul oli suurte USA tehnoloogiagigantide kolmas sektor pigem kehv, kui välja arvata Apple. Kuigi ta tõdes, et enamik sai oma kasumi ootuste lähedale, kuid andis märku, et järgmistes kvartalites hakkab kasum langema ning kasvuväljavaade halveneb. Siiski näeb ta, et see on sektor, kuhu tasub panustada.

