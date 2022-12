USA indeksite kahepäevane tõus pöördus languseks

Tippjuht: ma ei taha tunda piinlikkust, kui poliitik avalikult esineb

Toidu- ja tarbekaupade hulgimüügiettevõtte ning toitlustussektori varustaja Kaupmees Grupi juht Mart Relve sõnas saates „Poliitikute töölaud“, et poliitikud peaksid mõistma, et nad on meie kõigi teenistuses.

