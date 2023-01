Artikkel

Tallinna börsi juht: liigume parima ostukoha poole

Tallinna börsi juht Kaarel Ots 21. jaanuaril investor Toomase konverentsil kordas üle vana tõe: kui tahad saada osa rikkusest, alusta ise ettevõtlusega või investeeri ettevõtetesse. Foto: Raul Mee

Börsil on tekkimas ostukoht, kuid möödas on aeg, kui sai ajada taga väga kiiret kasvu ilma sisulise rahavoota, ütles Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

"Tasub mõelda, et kui ma olen praegu turgude suhtes depressiivne, siis on järelikult hea ostukoht," sõnas Ots laupäeval investor Toomase konverentsi laval. "Investeerimine on tegelikult üks kummaline tegevus, sest ostetakse eufoorias ja müüakse siis, kui keegi hõikab konverentsi lavalt, et karu tuleb," viitas ta sellele, et tegelikult peaks olema vastupidi.

