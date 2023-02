Kurikuulus fondihaldur: üks aktsia, mida praegu pika horisondiga osta

Cathie Wood, ARK investi tegevjuht, investeerimisjuht ja asutaja. Foto: Reuters/Scanpix

Investeerimismaastiku üks tuntumaid nimesid Cathie Wood, Fondivalitseja Ark Investment Managementi tegevjuht, nimetas hiljuti ühe aktsia, mida kümneaastase horisondiga iga hinnaga hoida tasuks.

Selleks aktsiaks peab Wood Teslat. "Me usume, et viie aasta pärast jõuab Tesla 1500 dollarini. Elektrisõidukid on jõudnud oma S-kõvera magusasse punkti ja Tesla on nii-öelda juhtival kohal."