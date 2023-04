USA aktsiaindeksid alustasid börsinädalat tõusuga

USA aktsiaid tõstis hüppeliselt inflatsiooni aeglustumine

USA börsid sulgusid neljapäeval kõrgemal pärast seda, kui värsked andmed näitasid, et tarnijate hinnad langesid märtsis eelmise kuuga võrreldes. See on viimane märk inflatsiooni aeglasest aeglustumisest, vahendab Wall Street Journal.