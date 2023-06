Tuntud investorid pankasid ostma ei tõtta: kasumid on juba võetud

Investor, raamatute autor ja õppejõud Tõnn Talpsepp on pankade väljavaadete suhtes skeptiline ning näeb, et suhtarvudelt on kohalikud pangad pigem kallid, kuid seni on oma investeeringuga rahul. Foto: Raul Mee

LHV ületab viie kuu vaates küll 21 miljoni euroga puhaskasumi eesmärki, kuid investorid on murelikud, et suuremad kasumid on juba võetud ja suhtarvudelt on kohaliku pangad pigem kallid.

Nii LHV kui Coop Pank teatasid mai ja seega viie kuu tulemused, milles on kasumi kasv mõnevõrra toppama jäänud. Coop Panga kasum on varasema kuuga võrreldes mõnevõrra langenud ja LHV kasum jäi pea samaks. Siiski ületab LHV oma finantsplaani 21 miljoni euroga, kuid LHV Groupi juhi Madis Toomsalu sõnul on palju avatud riske, mis võivad tulemust mõjutama hakata.