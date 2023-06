Väljamakse investoritele langetas EfTENi fondi väärtust

Tõnu Mertsina usub majanduse august välja tulemist aasta teises pooles

Liiga palju on öelda, et majanduse väljavaade on tulevikus helge, kuid samas ei tahaks prognoosida, et järgmine aasta majanduslangus jätkub, rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina saates „Kinnisvaratund“.

Liiga palju on öelda, et majanduse väljavaade on tulevikus helge, kuid samas ei tahaks prognoosida, et järgmine aasta majanduslangus jätkub, rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina saates „Kinnisvaratund“.