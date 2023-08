Investorid jagavad ühisrahastuse kogemusi: kas see tasub ära ja kuidas mitte ämbrisse astuda?

Portaalide nimekiri, mida Marko Oolo on kasutanud, on muljetavaldav: Bondora, Omaraha, Twino, Mintos, Moneyzen, Investly, Estateguru, Crowdestate. Tänaseks on Oolo väljunud pea kõigist portaalidest. Ta selgitab artiklis, miks. Foto: Raul Mee