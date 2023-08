Ameerika suurimad kaubamärgid mõtlevad uuesti hinnatõusule

Procter & Gamble juhi sõnul rõhutatakse tarbijatele toodete väärtust, et kõrgest hinnast hoolimata nende tähelepanu püüda. Foto: Reuters/Scanpix

Pandeemiaaegset ajaloolist hinnatõusu põhjendasid Ameerika suurimad tarbijabrändid sellega, et COVID šokeeris majandust ja äritegevuse kulud kasvasid. Nüüd, kui need mõjutajad on vaibumas, on märke, et tarbijad on vähem valmis maksma, vahendas Yahoo Finance.

Kuna tööturud lõdvenevad ja hinnasurve leeveneb, on mõnede suurimate esmatarbekaupadega tegelevate ettevõtete mahud vähenenud. See viitab, et tarbijad jätavad kõrgemate hindadega kauba ostmata, suunduvad omakaubamärkide poole või säästavad raha.