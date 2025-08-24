Äripäev
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,26%42 744,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,6
  25.08.25, 08:03

Raadiohommikus: pensionidebatt, pärandustülid, aktsiaideed ja finantsvabadus Balil

Endine minister Kristjan Järvan ja Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich debateerivad esmaspäeva hommikul eetris II pensionisamba üle. Räägime ka Balti parimatest aktsiatest, valutust pärandamisest ja finantsvabadusest Balil.
Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich ja endine minister Kristjan Järvan osalevad nädala esimeses raadiohommikus pensionidebatis.
  • Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich ja endine minister Kristjan Järvan osalevad nädala esimeses raadiohommikus pensionidebatis.
  • Foto: Liis Treimann/Andras Kralla
Tuleva operatsioonide juht Ehrlich ja endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Järvan arutlevad otse-eetris, kas senised reformid on olnud edukad ning millised on poolt- ja vastuargumendid samba praegusel kujul säilitamise või kaotamise kasuks.
LHV analüütik Raido Tõnisson teeb põhjaliku kokkuvõtte Balti börsiettevõtete tulemustest ning ootustest järgmisele kvartalile. Lisaks analüüsime, kuidas mõjutab Föderaalreservi juhi Jerome Powelli reedene sõnavõtt Jackson Hole’i majanduskonverentsil eeloleval nädalal turgusid.
Advokaadibüroo WIDENi partner ja vandeadvokaat Urmas Ustav käsitleb praktilisi vaidlusi pärandamisel. Millised probleemid kerkivad pärimisasjades kõige sagedamini esile ja kuidas vältida tulevikus tülisid, et tagada varade sujuv üleminek järgmisele põlvkonnale?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill jagab oma kogemusi finantsvabadusest Balil ja Eestis. Kas elu troopikas on tõesti taskukohasem? Millised on võimalused elukvaliteedi tõstmiseks ja geograafiliseks arbitraažiks? Samuti tuleb juttu sellest, miks lõpetas ajakiri Investor paberil ilmumise ning milliseid vigu teevad investorid kõige sagedamini.
Hommikuprogrammi juhivad Juhan Lang ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub nelja saatega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: minu karjäär”. Playtech Estonia andmehaldustoote osakonnajuhataja Ivo Tamm ja tarkvara testimise tiimijuht Jorma Pärn on kahepeale ettevõttes töötanud 31 aastat. Kuidas on võimalik karjääri teha ja ennast arendada ettevõtte sees, mitte iga paari aasta tagant tööandjat vahetades, nagu IT-sektoris tavaline on, sellest ja ettevõtte personalipoliitikast räägitakse saates.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
11.00-12.00 “Kuum tool”. Otsesaates on külas riigikontrolör Janar Holm, kes põhjendab, kuidas oleks vaja muuta riigieelarve koostamise põhimõtteid ning miks ei ole riigikontroll rahul rahandusministeeriumi seniste plaanidega. Lisaks uurime Holmilt riigiasutuste tulemuslikkuse ja efektiivsuse ning riigi kokkuhoiupoliitika kohta ning palume kommenteerida konkreetseid näiteid.
Saadet juhib Lauri Leet.
13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Arutleme, kuidas hakkab tehisintellekt muutma meie haridussüsteemi ja mida koolides tehisaru rakendamise programm TI-Hüpe laiemalt kaasa toob. 30 aasta tagusest koolide arvutiseerimise algatusest Tiigrihüppest inspireeritud TI-Hüpe peaks viima Eesti järgmise suure arenguhüppeni. Vestluses osalevad sihtasutuse TI-Hüpe juht Ivo Visak ning nõukogu liige, Telia Eesti juht Andre Visse.

Hetkel kuum

“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
  • 21.08.25, 17:07
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
  • 22.08.25, 06:00
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
  • ST
  • 22.08.25, 10:12
Julianus Inkasso juht: tulemuslik võlanõuete menetlus algab kuulamisest

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib ITuudiste juht Indrek Kald.
15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete tänavu mais toimunud Pärnu tarneahelakonverentsi ettekannet, kus tarneahela-, tootmis- ja logistikaekspert Rainer Erman räägib sellest, kuidas efektiivsuse leidmiseks lao- või tootmismeeskond ise probleeme lahendama panna. Muuhulgas tutvustas Erman valdkondi, mille õppijatel ei ole põhjust tuleviku pärast muretseda.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.

Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
  22.08.25, 06:00
"Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid." Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Sportlandi kauplus Lilleküla jalgpallistaadionil.
  22.08.25, 14:13
Äripäev eetris: torm Eesti spordiäris paiskab praeguse turu segamini
Peeter Luikmel märgib, et USA keskpangana tuntud Föderaalreserv on olnud viimased pool aastat väga keerulises olukorras, sest USA president Donald Trumpi administratsioon on kõige kõrgemal tasemel hakanud andma suuniseid ja kritiseerima Föderalreservi tegevust.
  22.08.25, 10:56
Eesti Panga ökonomist selgitab, mida Powelli kõne võib turgudele teha
Reedel, 22. augustil 2025 avanesid USA aktsiad kõrgemalt pärast Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli kõnet iga-aastasel Jackson Hole'i ​​majanduskonverentsil.
  22.08.25, 17:57
Powell avas intressimäärade langetamise võimalusele ukse
Täiendatud 23:30!
Julianus Inkasso juht Merle Laurimäe.
  ST
  22.08.25, 10:12
Julianus Inkasso juht: tulemuslik võlanõuete menetlus algab kuulamisest

1
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
2
Uudised
  • 24.08.25, 06:00
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
3
Majandustulemused
  • 23.08.25, 18:22
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
4
Uudised
  • 22.08.25, 16:58
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
5
Uudised
  • 22.08.25, 06:00
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
6
Uudised
  • 22.08.25, 16:30
“Selge oht finantssektorile.“ Kohus jättis makseasutusele tegevusloa alles, praeguseks

Uudised
  • 25.08.25, 08:03
Raadiohommikus: pensionidebatt, pärandustülid, aktsiaideed ja finantsvabadus Balil
Suur lugu
  • 25.08.25, 06:00
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Börsiuudised
  • 25.08.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  • 24.08.25, 17:51
Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid
Uudised
  • 24.08.25, 15:46
Venemaa Läänemere äärses sadamas puhkes droonirünnaku järel tulekahju
Üks Venemaale teel olnud lennuk suunati Tallinna
Uudised
  • 24.08.25, 13:43
Venemaal kukkus Peipsi järve droon
Droon tõenäoliselt plahvatas
Börsiuudised
  • 24.08.25, 13:16
Trumpi rahasüst ei pruugi kiibigiganti päästa
Uudised
  • 24.08.25, 06:00
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Kolmapäeval avaldab Nvidia möödunud kvartali majandustulemused.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Inteli tegevjuht Lip Bu Tan hoiatas möödunud kuul, et kui suuri kliente ei leita, võib Intel olla sunnitud lepingulisest kiibitootmise ärist loobuma.
Trumpi rahasüst ei pruugi kiibigiganti päästa
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Tartu Milli omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk paistsid mullu silma muu hulgas riigi raudteefirma Operaili ostuga.
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Droon kukkus alla Peipsi järve Venemaale kuuluval alal.
Venemaal kukkus Peipsi järve droon
Droon tõenäoliselt plahvatas
Viimati süttis Venemaa Ust-Luga sadam Ukraina droonirünnakute tõttu tänavu jaanuaris.
Venemaa Läänemere äärses sadamas puhkes droonirünnaku järel tulekahju
Üks Venemaale teel olnud lennuk suunati Tallinna
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
Raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja Enno Lepvalts räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates päevakajalistest maksudega seotud teemadest.
  • ST
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
Dow Jonesi tööstuskeskmine saavutas reedel uue rekordi.
Powelli kõne lükkas USA aktsiad rallima
Trumpi avaldus pani kiibitootja aktsia tõusma.
USA ostab tüki raskustes kiibitootmise gigandist
LHV Kasvukonto eksperimendis on minu ja liidri Marko Oolo vaheline kuristik nüüd juba üle 4600 euro.
Panus Hiinale viis mind jälle miinusesse
Swedbanki analüütikud prognoosivad kasumi jäämist kõrgemasse otsa, ehk 540 miljoni euro suurust EBITDAt.
Swedbank soovitab Ignitise aktsiat osta
BlackRock on panustanud 75 miljoni euro ulatuses Volvo Carsi vastu.
Riskifondid panustavad Euroopa autotootjate vastu

Uudised
  • 24.08.25, 06:00
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Tartu Milli omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk paistsid mullu silma muu hulgas riigi raudteefirma Operaili ostuga.
Majandustulemused
  • 23.08.25, 18:22
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.
Uudised
  • 24.08.25, 17:51
Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid
Dow Jonesi tööstuskeskmine saavutas reedel uue rekordi.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 00:59
Powelli kõne lükkas USA aktsiad rallima
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Uudised
  • 22.08.25, 16:58
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Hiljuti avatud Pärnu kolmas sild mängis foto tegemise kohana proovitud Rolls-Royce Ghost Black Badge’i sinimustvalge olemusega kenasti kokku.
Suur lugu
  • 23.08.25, 06:00
Sinine ja Black Badge ja valge ‒ teate, Eesti meenutab mõnes mõttes Rolls-Royce’i
Julianus Inkasso juht Merle Laurimäe.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.08.25, 10:12
Julianus Inkasso juht: tulemuslik võlanõuete menetlus algab kuulamisest

Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
Investeerimisportfell 2030
Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
00:00
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
Investor Toomase tund
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
00:00
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Kuum tool
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Tippkohtumine
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Äripäev eetris: torm spordiäris paiskab praeguse turu segamini
Äripäev eetris
Äripäev eetris: torm spordiäris paiskab praeguse turu segamini
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
Hommikuprogramm
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Kuula intervjuust kui palju teenib AS Vireen sigalate pealt tulu, mis saab sigadest edasi ja kas hukkamiste maht hakkab täis saama.
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
