Raadiohommikus: pensionidebatt, pärandustülid, aktsiaideed ja finantsvabadus Balil

Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill jagab oma kogemusi finantsvabadusest Balil ja Eestis. Kas elu troopikas on tõesti taskukohasem? Millised on võimalused elukvaliteedi tõstmiseks ja geograafiliseks arbitraažiks? Samuti tuleb juttu sellest, miks lõpetas ajakiri Investor paberil ilmumise ning milliseid vigu teevad investorid kõige sagedamini.

Hommikuprogrammi juhivad Juhan Lang ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: minu karjäär”. Playtech Estonia andmehaldustoote osakonnajuhataja Ivo Tamm ja tarkvara testimise tiimijuht Jorma Pärn on kahepeale ettevõttes töötanud 31 aastat. Kuidas on võimalik karjääri teha ja ennast arendada ettevõtte sees, mitte iga paari aasta tagant tööandjat vahetades, nagu IT-sektoris tavaline on, sellest ja ettevõtte personalipoliitikast räägitakse saates.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Otsesaates on külas riigikontrolör Janar Holm, kes põhjendab, kuidas oleks vaja muuta riigieelarve koostamise põhimõtteid ning miks ei ole riigikontroll rahul rahandusministeeriumi seniste plaanidega. Lisaks uurime Holmilt riigiasutuste tulemuslikkuse ja efektiivsuse ning riigi kokkuhoiupoliitika kohta ning palume kommenteerida konkreetseid näiteid.

Saadet juhib Lauri Leet.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Arutleme, kuidas hakkab tehisintellekt muutma meie haridussüsteemi ja mida koolides tehisaru rakendamise programm TI-Hüpe laiemalt kaasa toob. 30 aasta tagusest koolide arvutiseerimise algatusest Tiigrihüppest inspireeritud TI-Hüpe peaks viima Eesti järgmise suure arenguhüppeni. Vestluses osalevad sihtasutuse TI-Hüpe juht Ivo Visak ning nõukogu liige, Telia Eesti juht Andre Visse.