Raadiohommikus: pensionidebatt, pärandustülid, aktsiaideed ja finantsvabadus Balil

Endine minister Kristjan Järvan ja Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich debateerivad esmaspäeva hommikul eetris II pensionisamba üle. Räägime ka Balti parimatest aktsiatest, valutust pärandamisest ja finantsvabadusest Balil.
- Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich ja endine minister Kristjan Järvan osalevad nädala esimeses raadiohommikus pensionidebatis.
- Foto: Liis Treimann/Andras Kralla
Tuleva operatsioonide juht Ehrlich ja endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Järvan arutlevad otse-eetris, kas senised reformid on olnud edukad ning millised on poolt- ja vastuargumendid samba praegusel kujul säilitamise või kaotamise kasuks.
LHV analüütik Raido Tõnisson teeb põhjaliku kokkuvõtte Balti börsiettevõtete tulemustest ning ootustest järgmisele kvartalile. Lisaks analüüsime, kuidas mõjutab Föderaalreservi juhi Jerome Powelli reedene sõnavõtt Jackson Hole’i majanduskonverentsil eeloleval nädalal turgusid.
Advokaadibüroo WIDENi partner ja vandeadvokaat Urmas Ustav käsitleb praktilisi vaidlusi pärandamisel. Millised probleemid kerkivad pärimisasjades kõige sagedamini esile ja kuidas vältida tulevikus tülisid, et tagada varade sujuv üleminek järgmisele põlvkonnale?
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill jagab oma kogemusi finantsvabadusest Balil ja Eestis. Kas elu troopikas on tõesti taskukohasem? Millised on võimalused elukvaliteedi tõstmiseks ja geograafiliseks arbitraažiks? Samuti tuleb juttu sellest, miks lõpetas ajakiri Investor paberil ilmumise ning milliseid vigu teevad investorid kõige sagedamini.
Hommikuprogrammi juhivad Juhan Lang ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub nelja saatega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: minu karjäär”. Playtech Estonia andmehaldustoote osakonnajuhataja Ivo Tamm ja tarkvara testimise tiimijuht Jorma Pärn on kahepeale ettevõttes töötanud 31 aastat. Kuidas on võimalik karjääri teha ja ennast arendada ettevõtte sees, mitte iga paari aasta tagant tööandjat vahetades, nagu IT-sektoris tavaline on, sellest ja ettevõtte personalipoliitikast räägitakse saates.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
11.00-12.00 “Kuum tool”. Otsesaates on külas riigikontrolör Janar Holm, kes põhjendab, kuidas oleks vaja muuta riigieelarve koostamise põhimõtteid ning miks ei ole riigikontroll rahul rahandusministeeriumi seniste plaanidega. Lisaks uurime Holmilt riigiasutuste tulemuslikkuse ja efektiivsuse ning riigi kokkuhoiupoliitika kohta ning palume kommenteerida konkreetseid näiteid.
Saadet juhib Lauri Leet.
13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Arutleme, kuidas hakkab tehisintellekt muutma meie haridussüsteemi ja mida koolides tehisaru rakendamise programm TI-Hüpe laiemalt kaasa toob. 30 aasta tagusest koolide arvutiseerimise algatusest Tiigrihüppest inspireeritud TI-Hüpe peaks viima Eesti järgmise suure arenguhüppeni. Vestluses osalevad sihtasutuse TI-Hüpe juht Ivo Visak ning nõukogu liige, Telia Eesti juht Andre Visse.
Saadet juhib ITuudiste juht Indrek Kald.
15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete tänavu mais toimunud Pärnu tarneahelakonverentsi ettekannet, kus tarneahela-, tootmis- ja logistikaekspert Rainer Erman räägib sellest, kuidas efektiivsuse leidmiseks lao- või tootmismeeskond ise probleeme lahendama panna. Muuhulgas tutvustas Erman valdkondi, mille õppijatel ei ole põhjust tuleviku pärast muretseda.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
