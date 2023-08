Hirmkiire kasvuga Nvidia lööb investorid kahte lehte: kes ootab kukkumist, kes rallit

Aasta algusest enam kui kolmekordistunud aktsia hinnaga Nvidia võlub investoreid oma eesrindlikkusega tehiisintellektimaailmas, samas ettevaatlikumad kardavad, et mull on paisunud juba liiga suureks.

Viimaste sekka paistavad kuuluvat näiteks investorid ja ja Off The Record blogi loojad Marko Oolo ja Taavi Ilves, kes ütlesid Investor Toomase tunnis Nvidia kohta , et "mis kiiresti üles läheb, tuleb ka kiirelt alla, nagu seda on Tesla juba varem näidanud." Aga on ka neid, kes leiavad, et ralli on alles ees.