Miljardäride TOP: superrikas Elon Musk on väärt 150 Kristo Käärmanni

Tippfirmade ladvikus on iga naise kohta üksteist meest. Ja mis siis?

Saja Eesti tippfirma juhatuse liikmetest on naised vähem kui kümme protsenti. Sooline varalõhe on Eestis kõige suurem just kõige rikkamate hulgas.

