Wall Street jäi esmaspäeval Fedi intressiotsuse ootuses hillitsetuks

Wall Street ootab, mida Fed otsustab intresside kohta kolmapäeval, ehkki 99 protsenti on tõenäosus, et määrad ei tõuse. Foto: Caro / Muhs

Kui USA turud keskpäeval kosusid, siis päeva lõpuks edu kadus ning indeksid lõpetasid esmaspäeva harvajuhtuvalt ühtlases õhkõrnas rohelises: S&P 500 indeks +0.07%, Dow Jonesi tööstuskeskmine +0.02% ning Nasdaqi liitindeks +0.01%.

Päeva iseloomustas eelkõige tõik, et nafta lähenes 95 dollarile barrelist, mis tekitab inflatsioonisurve just siis, kui poliitikakujundajad valmistuvad Fedi otsustavaks kohtumisteks. Kolmenädalane naftahindade ralli on tõstnud võrdlusaluse Brenti 11% võrra kõrgemale, muutes keeruliseks kogu maailma keskpankurite võitluse inflatsiooniga. Kuna toornafta futuurid tõusevad üha kõrgemale, räägivad kauplejad ja analüütikud üha enam sellest, millal - mitte kas? - hinnad jõuavad 100 dollarini barrelist, vahendab Bloomberg. Tõusu ootavad analüütikud väidavad, et isegi toornafta praeguselt tasemel on paljud fondid naftasse alainvesteeritud, mis loobki potentsiaali kõrgemaks barrelihinnaks. Selle taustal on isegi mõned turu kõige karusemad analüütikud hakanud möönma, et 100 dollarit barrel tundub tõenäoline, eriti arvestades pikaajalisi poliitilisi riske sellistes tootjariikides nagu Liibüa ja Nigeeria.