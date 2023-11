Goldman Sachs: S&P 500 tõuseb järgmisel aastal 5 protsenti

Goldman Sachs ootab Wall Streeti tõusu. Foto: Reuters/Scanpix

S&P 500 indeks jätkab järgmisel aastal tõusulainel, prognoosivad Goldman Sachsi strateegid, olles sellega viimane Wall Streeti pank, kes optimistliku ennustusega välja tuli.

David Kostini juhitud panga meeskond liitub Morgan Stanley Wilsoni arvamusega, kes on samuti tõusu suhtes optimistlikult meelestatud, vahendab Bloomberg. Kostini ootused on siiski üsna mõõdukad: ta näeb, et S&P 500 lõpetab järgmisel aastal 4700 punktiga, mis on peaaegusest tasemest 5% kõrgem.