Lapsekonto: võimalus maksude optimeerimiseks ja kuritarvitamiseks

Teismelistel investoritel on rahaga kindel plaan

Ilmselt ei üllata enam kedagi see, et tihti alustavad lapsed investeerimisega kohe, kui ilmavalgust näevad. Seda siiski lapse poolt teadlikuks investeerimiseks veel pidada ei saa, sest otsuseid teevad lapsevanemad. Kui investeerimisportfell aga kord tehtud on, annavad lapse kasvades vanemad talle edasi ka teadmisi selle kasvatamiseks. Investeerimismaailmas toimetaval teismelisel võivad aga juba endal kindel plaan ja siht silme ees olla.