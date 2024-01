Kasvusprindi teinud spordigasell: koosolekutel jäta ego ukse taha

Saates "Kiired ja vihased" on külas esmakordse gaselli, Baltikumi suurima heaoluteenuste keskkonna Stebby tegevjuht Kristjan Novitski. Küsimusele, milline juht ta on ja milliste põhimõtete järgi toimetab, vastas ta, et koosolekutel tuleb ego kõrvale jätta.

Saates "Kiired ja vihased" on külas esmakordse gaselli, Baltikumi suurima heaoluteenuste keskkonna Stebby tegevjuht Kristjan Novitski. Küsimusele, milline juht ta on ja milliste põhimõtete järgi toimetab, vastas ta, et koosolekutel tuleb ego kõrvale jätta.