Föderaalreserv jättis intressimäära muutmata

USA Föderaalreserv otsustas kolmapäeval üksmeelselt jätta intressimäärad muutmata ning hoiatas, et ei langeta intressimäärasid enne, kui on kindel, et inflatsioon langeb jätkusuutlikult, vahendas Yahoo Finance.

