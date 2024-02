Inbank lõpetas keeruka aasta tugeva kvartaliga

Elektrimüüja: meie rohelise elektri pealt lisa ei teeni

Energiaettevõtte Elektrum Eesti juhatuse liige Andrus Liivand kinnitas saates „Energiatund“, et taastuvenergia abil toodetud elektri müügimarginaal on võrdne tavaelektriga ning et roheelektri pealt nad lisa ei teeni.

