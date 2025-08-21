Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,01%297,21
  • OMX Riga0,02%919,79
  • OMX Tallinn−0,02%2 026,31
  • OMX Vilnius0,06%1 220,11
  • S&P 5000,00%6 395,78
  • DOW 300,00%44 938,31
  • Nasdaq −0,67%21 172,86
  • FTSE 100−0,14%9 275,51
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,85
  • OMX Baltic−0,01%297,21
  • OMX Riga0,02%919,79
  • OMX Tallinn−0,02%2 026,31
  • OMX Vilnius0,06%1 220,11
  • S&P 5000,00%6 395,78
  • DOW 300,00%44 938,31
  • Nasdaq −0,67%21 172,86
  • FTSE 100−0,14%9 275,51
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,85
  • 21.08.25, 15:52

Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust

INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor rääkis saates “Investeerimisportfell 2030” Euroopa turgude, sealhulgas ravimitööstuse ja luksuskaupade potentsiaalist ning avaldas investoritele, kuidas ehitada üles edukas portfell ja milliseid riskantseid valdkondi vältida.
INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.
  • INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.
  • Foto: Simo Sepp
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Saated
  • 11.04.25, 09:28
Strateeg nimetas kaks aktsiat, mis näivad odavad
USA tehnoloogiasektoris on jäänud silma kaks aktsiat, mis on teistest soodsama valuatsiooniga, ütles INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.
Saated
  • 24.07.25, 15:30
Eksperdid pangandussektorist: laenuportfellid pole kunagi nii head olnud
Kuna pangandussektoris pole raskeid aegu olnud, siis on ka laenukvaliteet väga heal tasemel, tõid eksperdid esile saates „Investeerimisportfell 2030“.
Saated
  • 12.08.25, 12:00
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Investeerimisprofid jagasid saates “Investor Toomase tund” mõtteid, kuidas jaeinvestor võiks oma portfelli üle vaadata ning mida jälgida, et tootlust suurendada.
Investor Toomas
  • 18.08.25, 11:15
Püüan rekordit: hinnasihid lubavad peagi portfelli väärtuse ees uut numbrit näha
Mitmel aktsial jagub tõusuruumi
Juulikuu tulemusi kokku lüües unistasin, et minu portfelli väärtus algaks juba järgmise, suurema numbriga. Nüüd arvutasin välja portfellis peituva potentsiaalse kasvu.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.08.25, 10:51
Finantskuritegevus ei taandu – ettevõtted peavad õppima end paremini kaitsma
Finantskuritegevuse maht kasvab igal aastal 15–20% ja olukorra paranemist ei ole näha, tõdeb SEB pettuste ennetuse osakonna vanemspetsialist Kätlin Kukk.

Enimloetud

1
Suur lugu
  • 20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
2
Arvamused
  • 20.08.25, 06:00
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
3
Arvamused
  • 19.08.25, 17:16
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
Panga värbamisjuht: tööotsijat ootab pikk ja raske teekond
4
Uudised
  • 19.08.25, 13:42
Kaubanduskett sai sealihatootjalt tarneraskuste kohta hoiatuse
5
Uudised
  • 18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
6
Saated
  • 20.08.25, 06:00
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 21.08.25, 15:56
Nädala oodatuimalt kohtumiselt võib tulla USA börse jahutavaid signaale
Saated
  • 21.08.25, 15:52
Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
Uudised
  • 21.08.25, 15:14
100miljonilise käibega tööstuse tegevjuht kutsuti ametist tagasi
Uudised
  • 21.08.25, 14:34
Itaalias vahistati Nord Streami rünnaku korraldaja
Saated
  • 21.08.25, 14:32
Juustufarmi perenaine: raskel ajal tekib ikka mõte, et paneme äri kinni
Uudised
  • 21.08.25, 14:10
Valitsus keelab butaani sisseveo idapiiri tagant
Saated
  • 21.08.25, 13:43
Leedu uusarenduste taskukohasus teeb Eestile silmad ette
Uudised
  • 21.08.25, 13:22
Estlinki kaabli purustanud laevakapten kohtus: me ei teadnud sellest midagi
LHV makroanalüütiku Triinu Tapver hinnangul võiks aktsiaturgude tõusu USA indeksites näha siis, kui reedel intressikärpe lootus suureneb või kiibisektoris midagi põrutavat juhtub.
Nädala oodatuimalt kohtumiselt võib tulla USA börse jahutavaid signaale
Erika Koroleva sõnul läheb neil kõik toodetud juust müügiks, seega nõudlust on piisavalt.
Juustufarmi perenaine: raskel ajal tekib ikka mõte, et paneme äri kinni
Nord Streami gaasileke 2022. aasta sügisel
Itaalias vahistati Nord Streami rünnaku korraldaja
LHV makroanalüütiku Triinu Tapver hinnangul võiks aktsiaturgude tõusu USA indeksites näha siis, kui reedel intressikärpe lootus suureneb või kiibisektoris midagi põrutavat juhtub.
Nädala oodatuimalt kohtumiselt võib tulla USA börse jahutavaid signaale
Eagle S lõhkus eelmise aasta lõpus Soome lahes mitu kaablit, nende seas Eesti ja Soome vahelise elektrikaabli Estlink 2.
Estlinki kaabli purustanud laevakapten kohtus: me ei teadnud sellest midagi
Eesti uusarendused on Baltimaade kõige kallimad.
Leedu uusarenduste taskukohasus teeb Eestile silmad ette
Ardo Asperk juhtis Stoneridge Electronicsit kaheksa ja pool aastat, tuleviku osas ta veel plaane pole teinud.
100miljonilise käibega tööstuse tegevjuht kutsuti ametist tagasi
Plastmassdetailide tehas
Rootsi börsifirma koondab veerandi Eesti plastitööstuse töötajatest
Postimaja ja Coca-Cola Plaza, uue nimega Apollo Plaza juhtimine liigub Leedu kodanike kätte.
Coca-Cola Plaza ja Postimaja lähevad leedukate kätte
Raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja Enno Lepvalts räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates päevakajalistest maksudega seotud teemadest.
  • ST
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.
Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
Akola Groupi finantsjuht Mažvydas Šileika tõi välja, et müügimahtude mõõduka kasvu juures olid neljast ärisegmendist kasumlikud kolm.
Leedu Akola teatas paremuselt teise aastakasumi
Coop Panga kasum näitab selget langustrendi, mis on intressilangusega oodatud, kuid konkurendiga võrreldes on see olnud suurem.
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
Maaklerid NYSE börsil.
Suurfirmad jätkasid USA börsiindeksite uputamist
Guessi kauplus Viru keskuses.
Tuntud USA rõivabränd lahkub New Yorgi börsilt

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    0 k 26 p 17 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Raplamaalt pärit klassivennad ja äripartnerid Joosep Kaljula (vasakul) ning Oliver Sebastian Lamp peavad oma suurimateks ärieeskujudeks Oleg Grossi ning Sumena äripartnereid ja IT-ettevõtjaid Rene Orumani ja Mattias Mölderit.
Suur lugu
  • 20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
Baltlineri lühiajalised kohustused suurenesid 5 miljoni võrra, samuti on käsil kohtuvaidlus Saksamaa tarnijaga, mille kaotuse tõenäosus on suur, möönas juhatus.
Majandustulemused
  • 20.08.25, 15:14
Pidurdamatu paberiäri: dividendid ületasid kasumi
Omanik võttis 6,7 miljonit dividende
Saates räägib Seli lahti enda ettevõtluse teekonna ning meenutusi 90ndate Eesti ärimaastikku.
Saated
  • 20.08.25, 06:00
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Lada ralliautod Eesti Mootorispordi Muuseumis.
Arvamused
  • 20.08.25, 06:00
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
Kokku läks mul müüki 7447 Coop Panga aktsiat keskmise hinnaga 1,956 eurot aktsia kohta.
Investor Toomas
  • 20.08.25, 09:00
Müüsin Coop Panga aktsiad ja otsin uut kasvuraketti
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
Arvamused
  • 19.08.25, 17:16
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
Panga värbamisjuht: tööotsijat ootab pikk ja raske teekond
Orkla keskendub edaspidi rohkem suurematele tootegruppidele nagu Felixi kastmed ja Kalevi kommid.
Uudised
  • 20.08.25, 16:48
Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi. Juht: “Huvilisi on nii põhja kui lõuna poolt”
SEB pettuste ennetuse osakonna vanemspetsialist Kätlin Kukk.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.08.25, 10:51
Finantskuritegevus ei taandu – ettevõtted peavad õppima end paremini kaitsma

Podcastid

Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
Investor Toomase tund
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
00:00
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
00:00
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Hommikuprogramm
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam."
Hommikuprogramm
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam."
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Kuum tool
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Kuula intervjuust kui palju teenib AS Vireen sigalate pealt tulu, mis saab sigadest edasi ja kas hukkamiste maht hakkab täis saama.
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
Gert Jostovi sõnul on tema eesmärgiks Kaamose eesotsas ka vundamendi loomine uutesse valdkondadesse ja regioonidesse laienemiseks.
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Panga parimad laenupakkumised saab turul uue ning energiatõhusa kodu ostja.
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025