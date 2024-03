Uus edusamm kaaluravimi testimisel lükkas Novo Nordiski aktsia lendu

Novo Nordiski aktsiad on sel aastal tõusnud 27%. Foto: Reuters/Scanpix

Neljapäeval avaldati Novo Nordiski uue kaalulangetusravimi esimeste katsete tulemused, mis viisid ravimifirma aktsia rekordtasemeni.

Novo Nordiski aktsia tõusis neljapäeval pea 8%, lüües enda jaoks uue rekordi. Hetkel maksab üks Novo Nordiski väärtpaber New Yorgi börsi eelturul 133 dollarit. Novo Nordisk on noteeritud ka Kopenhaageni börsil, kus selle eest tuleb välja käia 913 Taani krooni, seal on tõus veelgi suurem ehk tänase päevaga 8,05%.